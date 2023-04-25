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Сегодня, 11:36

Алькарас считает, что ему повезло выиграть турнир в Барселоне из-за отсутствия Надаля

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Вторая ракетка мира Карлос Алькарас оценил свою победу на турнире в Барселоне.

«Уже два года Рафа не выступает в Барселоне, так что будем считать, что мне повезло. С ним я мог бы и не выиграть. Жаль, что нам не довелось насладиться его игрой здесь последние два сезона. Будем надеяться, что он еще поиграет. Но мы здесь не для того, чтобы сокрушаться, мы должны писать свою историю», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

23 апреля испанец защитил титул, победив на турнире в Барселоне второй год подряд.

В финале 19-летний Алькарас обыграл Стефаноса Циципаса (6:3;6:4). Ранее Рафаэль Надаль отказался от участия в турнире в Мадриде, который состоится с 26 апреля по 7 мая.

Теннис
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
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