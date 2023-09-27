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Сегодня, 15:19

Алькарас: «Я приехал в Китай с дополнительной мотивацией попытаться вернуть первое место в рейтинге»

Алина Савинова
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, с каким настроем он прибыл на турнир в Пекине.

«Нас ждет действительно красивое сражение за первое место [в рейтинге] после великолепного выступления Джоковича в американских турнирах. Сейчас он является первой ракеткой мира. Я приехал сюда [в Китай] с дополнительной мотивацией попытаться вернуть первое место в рейтинге. Я думаю об этом на каждой тренировке, на каждом турнире. Первое место — одна из моих главных целей. На этих замечательных турнирах я надеюсь показать хорошие результаты, чтобы приблизиться к Джоковичу или даже обойти его», — заявил Алькарас.

В первом круге турнира в Пекине испанский теннисист встретится с немцем Янником Ханфманом. Матч пройдет 29 сентября.

20-летний Алькарас является победителем двух турниров «Большого шлема» и победителем 12 турниров ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/alcaraz-beijing-2023-preview
Теннис
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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