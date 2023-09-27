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Astana Open 2023: состав участников и где смотреть трансляции турнира ATP 250 в Астане

Турнир ATP 250 Astana Open стартовал в Казахстане
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Себастьян Корда.
Фото AFP

Турнир ATP 250 Astana Open пройдет с 26 сентября по 3 октября в Астане (Казахстан). Национальный теннисный центр Beeline Arena уже в третий раз примет соревнования. Общий призовой фонд составляет 1 017 860 долларов США.

В России официальной трансляции не будет. Нелегально можно следить за матчами в соцсети ВКонтакте в тематических группах. Также матчи будут доступны через приложение для просмотра интернет-телевидения IPTV.

В Казахстане матчи Astana Open в прямом эфире покажут телеканалы El Arna и Insport. Также следить за играми можно на сайте ktf.kz. Повторы матчей будут на телеканалах «Хабар», «31 канал» и Qazsport.

Список участников Astana Open 2023

Среди топовых игроков в Казахстане сыграют победитель трех турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион Стэн Вавринка, победитель одного турнира «Большого шлема» Доминик Тим, победитель одного турнира ATP, 28-й номер мирового рейтинга Себастьян Корда, 29-ая ракетка мира Иржи Легечка. Из россиян на турнире будет только Александр Шевченко.

Полный список участников Astana Open 2023:

Стэн Вавринка (Швейцария)

Себастьян Корда (США)

Иржи Легечка (Чехия)

Александр Бублик (Казахстан)

Доминик Тим (Австрия)

Таллон Грикспур (Нидерланды)

Себастьян Баэс (Аргентина)

Адриан Маннарино (Франция)

Ласло Джере (Сербия)

Алексей Попырин (Австралия)

Михаил Кукушкин (Казахстан)

Грегуар Баррер (Франция)

Нуну Боргес (Португалия)

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Хуан-Пабло Варильяс (Перу)

Маркос Гирон (США)

Роберто Карбальес-Баэна (Испания)

Хамад Меджедович (Сербия)

Корентен Муте (Франция)

Себастьян Офнер (Австрия)

Артур Риндеркнеш (Франция)

Бернабе Сапата-Миральес

Мартон Фучович (Испания)

Борна Чорич (Хорватия)

Александр Шевченко (Россия)

Теннис: рейтинги, турниры, новости, статьи и фото

Теннис
Александр Бублик
Доминик Тим
Стэн Вавринка
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