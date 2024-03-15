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15 марта, 19:15

Чесноков считает Медведева фаворитом матча 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе с Полом

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Бывший теннисист Андрей Чесноков высказался о предстоящем матче между Даниилом Медведевым и Томми Полом в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Игра пройдет в субботу, 16 марта. Начало — в 22.00 мск.

«Медведев сейчас в хорошей форме. Он отлично передвигается по корту, держит мяч, демонстрирует уверенность. И при первой возможности выходит на короткие мячи внутрь корта. Сейчас Даниила тяжело обыграть. Он на самом деле набрал обороты. Мне кажется, Медведев является явным фаворитом в матче с Полом»,  приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В четвертьфинале 28-летний Медведев одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне со счетом 7:5, 6:4.

На данный момент россиянин занимает четвертое место в рейтинге ATP.

Источник: Vprognoze.ru
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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