Дмитриева: «Рублев абстрагировался от истерики и вырвал победу в матче с Эвансом»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала выход Андрея Рублева в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Сегодня, 5 мая россиянин победил британца Дэниэла Эванса (7:6 (9:7), 7:5) в третьем круге турнира.

«Хорошо, что Рублев обыграл Эванса 2:0 по сетам. Британец — не самый приятный игрок, стабильный, хотя на грунте играет похуже. Как мы увидели, Андрей вовремя абстрагировался от раздражения, истерики и смог вырвать победу. Это ему присуще. Он умеет в нужный момент настроиться и играть дальше.

Андрей — эмоциональный парень, очень доброжелательный, непосредственный — в этом его прелесть, за это его все любят. Но все это иногда выражается в раздражениях, истериках на корте. Я к этому спокойно отношусь. Андрей и в прошлом матче бился в истерике, но все равно выиграл. В этом матче было то же самое. На старте матчей у него видны проблемы, это его второй матч на покрытии, и, видимо, есть некоторые трудности, которые он не может решить, — это выливается в истерику», — приводит «Чемпионат» слова Дмитриевой.

В четвертьфинале Рублев сыграет с победителем матча Григор Димитров — Стефанос Циципас.