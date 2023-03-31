Еще один вид спорта открывает старты для россиян. Занавес медленно, но поднимается

В настольном теннисе прислушались к рекомендациям МОК, и бойкоты ситуацию не изменят.

На этой неделе МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. При этом выдвинул пачку условий. Так на турнирах не могут выступать представители командных видов спорта, силовых ведомств и спортсмены, которые поддерживают боевые действия.

Первыми переварили и положительно отреагировали на рекомендации в Международной федерации настольного тенниса: «Исполнительный совет ITTF поддерживает допуск игроков с российским и белорусским паспортом к международным соревнованиям по настольному теннису, организованных ITTF и World Table Tennis, на строгих условиях нейтралитета. ITTF принял к сведению рекомендованные условия исполкома МОК для этих игроков. ITTF рассмотрит их и проконсультируется с другими федерациями для создания официальных руководств, в которых излагаются четкие условия участия для игроков и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом», — говорится в заявлении на сайте организации.

Когда вернутся?

В своем заявлении международная федерация предполагает, что возвращение первых игроков с российскими и белорусскими паспортами возможно в мае. В конце этого месяца в Южной Африке состоится чемпионат мира. Однако наши теннисисты на него точно не попадут, так как квалификация на турнир уже прошла. Об этом тоже говорится на сайте ITTF.

Но не закрываются двери для чемпионата мира 2024 года, который пройдет в Южной Корее в феврале. Эти соревнования важнее ЧМ-2023 в плане попадания на Олимпиаду. На нем будет разыграно большинство квалификационных квот. Да и оставшиеся лицензии можно заработать только в следующем году.

При допуске наших игроков к квалификации Олимпиады на отборе мы не увидим украинских теннисистов. Об этом сообщил член исполкома НОК Украины Олег Немчинов: «Приняли протокольное решение, что мы участвуем в отборочных соревнованиях, где нет россиян».

Для настольного тенниса отсутствие сборной Украины на квалификационных турнирах — это не такая большая потеря. На прошлой Олимпиаде команда была представлена тремя спортсменами: две женщины и один мужчина. Девушки вылетели сразу, проиграв в стартовом матче, а выступающий за Украину китаец Коу Лей остановился во втором раунде.

Бойкоты других европейских стран так же не опасны. В этом виде спорта законодателями мод являются азиатские игроки. Гегемоном настольного тенниса считается Китай. На Играх в Токио спортсмены КНР взяли четыре золотые медали из пяти возможных. Пятое, в соревнованиях смешанных пар, досталось хозяевам Олимпиады — японцам.

У россиян в настольном теннисе дела идут чуть лучше украинцев. На прошлых Играх за нас выступали те же три участника. Все дошли до второго раунда в личных соревнованиях, а Кирилл Скачков добрался даже до третьего.

Кирилл Скачков. Фото Getty Images

Пинг-понговая дипломатия

Международная федерация настольного тенниса как будто хотела быть первой, кто отреагирует на рекомендации МОК. Объясняя причины своего решения, в заявлении организации упоминается интересная дата: «Отметив недавно 50-летие пинг-понговой дипломатии, исполнительный совет отмечает, что ITTF осознает потенциальные диалоги, которые может создать спорт. Настольный теннис имеет долгую историю объединения людей, даже когда политические связи были слабыми. Он может наводить мосты, ведущие к лучшему взаимопониманию между народами, и открывать двери для строительства мира так, как этого не могут сделать изоляция и разделение».

Полувековой юбилей так называемой пинг-понговой дипломатии отмечали в апреле 2021 года. Дата отсылает к событиям, произошедшим в 1971-м. Тогда после завершения чемпионата мира по настольному теннису, который проходил в Японии, сборная США приняла приглашение посетить Китай. Это был первый официальный визит американцев в КНР с момента образования республики в 1949-м. Через год уже китайская сборная приехала в Штаты. У стран начался диалог, который постепенно привел к нормализации отношений.

Подобная отсылка в заявлении ITTF, конечно, играет положительную роль для наших спортсменов. Но важно понимать, насколько Международная федерация готова идти до конца и стоять за свои заявления.

Полина Михайлова. Фото Global Look Press

Победитель без финала

Представители настольного тенниса уже пытались быть первопроходцами в вопросе допуска россиян. Но дело до конца не довели. Весной прошлого года Европейский союз по настольному теннису (ETTU) отстранил российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК от участия в Лиге чемпионов. Команды тогда должны были сыграть между собой ответный полуфинальный матч. Таким образом, чемпионом турнира был объявлен победитель второго полуфинала «Боруссия» из Дюссельдорфа.

Российские клубы не согласились с таким решением и оспорили его в Апелляционной инстанции ETTU. Удивительно, но апелляционный совет прислушался к доводам адвокатов, представлявших «Факел» и УГМК, и вернул команды в розыгрыш Лиги чемпионов.

Однако второй полуфинал между российскими командами так и не был сыгран, и обладателем трофея без финальной схватки осталась «Боруссия». А в июле ETTU объявила, что российские и белорусские клубы не допущены до сезона-2022/23.

«Исполнительный совет ETTU считает, что это решение необходимо для защиты безопасности всех участников и защиты честности европейских клубных соревнований», — говорилось в заявлении организации.

Тогда ETTU объясняла свое решение рекомендациями МОК. Сейчас эти рекомендации обратные — за допуск наших спортсменов. Так что шансы на возвращение россиян в настольном теннисе на данный момент выше.