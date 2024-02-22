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22 февраля, 18:40

Кутергина: «Мне кажется, настольный теннис в России начал развиваться»

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Чемпионка мира Татьяна Кутергина оценила развитие настольного тенниса в России.

По мнению бывшей спортсменки, этот вид спорта развивается.

«Мне кажется, настольный теннис в России стал развиваться, у нас были хорошие результаты, особенно у ребят. До отстранения мы выиграли золото и серебро чемпионата Европы на взрослом уровне, побеждали на молодежных чемпионатах мира», — приводит слова Кутергиной ТАСС.

Российский игрок в настольный теннис Лев Кацман в 2020 году выиграл золотую медаль на чемпионате в Варшаве.

Источник: ТАСС
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