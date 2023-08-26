Настольный теннис
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Настольный теннис

Сегодня, 14:51

Ивонин считает, что возвращение российских игроков в настольный теннис на мировую арену будет долгим

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чемпион России по настольному теннису Денис Ивонин считает, что российские игроки в настольный теннис вряд ли смогут сыграть на ближайших международных соревнованиях.

«Я слышал последние новости, но все равно пока смотрю на ситуацию с допуском пессимистично. Я не думаю, что этот процесс будет идти быстро, мне кажется, в ближайшее время у нас не получится сыграть на международных турнирах. До конца неизвестно, какие требования к нам будут предъявлены. Если от нас все же потребуют как-то осудить политику государства, понятно, что мы никуда не поедем. Сейчас стараюсь не думать об этом. Я сосредоточен на российских соревнованиях, моей главной целью в этом сезоне является защита звания чемпиона страны. Пока я недоволен своей формой, больше уделил время физической форме, мало играл в теннис», — приводит слова Ивонина ТАСС.

Ранее вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков сообщил о том, что Международная федерация настольного тенниса допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/18594441
1
1
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Непобедимый чемпион мира в гостях у "СЭ"
Новая жизнь настольного тенниса
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скачков рассказал об отношении к нейтральному статусу
Новости
RSS RSS
Все новости