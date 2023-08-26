Ивонин считает, что возвращение российских игроков в настольный теннис на мировую арену будет долгим

Чемпион России по настольному теннису Денис Ивонин считает, что российские игроки в настольный теннис вряд ли смогут сыграть на ближайших международных соревнованиях.

«Я слышал последние новости, но все равно пока смотрю на ситуацию с допуском пессимистично. Я не думаю, что этот процесс будет идти быстро, мне кажется, в ближайшее время у нас не получится сыграть на международных турнирах. До конца неизвестно, какие требования к нам будут предъявлены. Если от нас все же потребуют как-то осудить политику государства, понятно, что мы никуда не поедем. Сейчас стараюсь не думать об этом. Я сосредоточен на российских соревнованиях, моей главной целью в этом сезоне является защита звания чемпиона страны. Пока я недоволен своей формой, больше уделил время физической форме, мало играл в теннис», — приводит слова Ивонина ТАСС.

Ранее вице-президент Федерации настольного тенниса России Роман Марков сообщил о том, что Международная федерация настольного тенниса допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.