Скачков рассказал о победах в чемпионатах Италии и Дубая по настольному теннису

Участие в чемпионатах Италии и Дубая помогает двукратному вице-чемпиону Европы по настольному теннису россиянину Кириллу Скачкову компенсировать нехватку международных матчей.

«Конечно, у нас сильные соревнования, часто приезжают все сильнейшие, так что здесь интересно играть. Но я стараюсь находить варианты проверять себя не только в матчах с нашими теннисистами. В этом году я выиграл чемпионаты Италии и Дубая. Это интересный опыт, я играл вместе со своими хорватскими одноклубниками по УГМК Андреем Гачиной и Томиславом Пуцаром. В этом году принимал участие в матчах второй бундеслиги. Конечно, международных игр не хватает, но в какой-то степени эти матчи его дают», — приводит слова Скачкова ТАСС.

В прошедшем сезоне Скачков стал чемпионом России в составе УГМК, победителем чемпионата Италии в составе «Каррары» и чемпионата Дубая в составе «Аль-Шабаба».

36-летний спортсмен является серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы в парном разряде и серебряным призером чемпионата Европы в команде (2021).