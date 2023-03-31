Вице-чемпион Европы по настольному теннису Сидоренко готов играть под нейтральным флагом

Серебряный призер чемпионата Европы по настольному теннису в составе сборной России Владимир Сидоренко готов выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Много было сообщений, что нас хотят допустить до соревнований, в итоге ничего не случилось, — цитирует Сидоренко ТАСС. — Конечно, хочется вернуться и сыграть, пусть даже в нейтральном статусе. Для меня не стоит вопрос, играть или нет, если пустят, я считаю, что надо воспользоваться возможностью, даже если будет нейтральный флаг. Посмотрим, вернут нас или нет, как оно все выйдет на самом деле».

30 марта Международная федерация настольного тенниса заявила о готовности вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

20-летний Сидоренко в этом сезоне стал обладателем Кубка Германии в составе «Ной-Ульма». В паре с Максимом Гребневым в 2021 году он выиграл чемпионат мира среди юниоров.