ITTF выразила соболезнования в связи с гибелью в Турции пяти игроков в настольный теннис

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) выразила соболезнования в связи с гибелью пяти турецких игроков в результате последствий землетрясения в Турции.

«Федерация настольного тенниса Турции подтвердила, что пять ее игроков трагически погибли во время разрушительного землетрясения, обрушившегося на страну. Личности игроков установлены, это Фериха Чардакли, Зюмрал Гезюкара, Джейлин Калкан, Ахмет Реккал и Эмин Уйсун. ITTF глубоко опечалена новостью и выражает искренние соболезнования семьям и друзьям погибших игроков», — написано в сообщении федерации.

Землетрясение магнитудой 7,7 балла произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции, затронув 10 провинций. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии.

Землетрясения в Турции и Сирии привели к гибели более 40 тысяч человек.