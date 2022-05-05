Россияне выиграли суд об отстранении в настольном теннисе. Первая ласточка?

Действия Европейского союза по настольному теннису по отстранению наших клубов признали дискриминацией.

Российские клубы УГМК из Свердловской области и «Факел-Газпром» из Оренбурга восстановлены в Европейской лиге чемпионов сезона-2021/22 среди команд по настольному теннису. Решение об их отстранении признано дискриминационным. Об этом сообщил телеграм-канал юридической компании SILA International Lawyers. Именно компания Михаила Прокопца и Юрия Зайцева помогала российским клубам в процедуре апелляции. Но, не исключено, что это только начало долгого процесса. Европейский союз по настольному теннису (ETTU) намерен оспорить решение собственной апелляционной комиссии в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Наши клубы отстраняют для «обеспечения честности» соревнований

УГМК и «Факел-Газпром» должны были сыграть в полуфинале Европейской лиге чемпионов-2021/2022 между собой, но 3 марта 2022 года исполнительный комитет ETTU отстранил российские клубы ссылаясь на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Победителем же соревнования была объявлена «Боруссия» из Дюссельдорфа, выигравшая другой полуфинал.

27 апреля состоялось заседание апелляционной инстанции ETTU по этому вопросу. На нем российские клубы были восстановлены в турнире, а решение от 3 марта признано дискриминационным. Теперь наши клубы должны сыграть свой полуфинал и определить победителя Лиги чемпионов в решающем матче с «Боруссией». Но, судя по всему, в ETTU не готовы предоставить российским командам такую возможность.

Российский клуб по настольному теннису «Факел-Газпром» восстановили в Лиге чемпионов. vk.com/club_fakelgazprom

— ETTU с разочарованием отмечает, что апелляционный совет вынес решение о дискриминационном отстранении клубов «Факел-Газпром» и УГМК от участия в полуфинале и финале Лиги чемпионов сезона-2021/22, — говорится в заявлении организации. — Хотя ETTU не желает наказывать спортсменов за решения их правительств, но решение о приостановке деятельности российских клубов было принято для защиты безопасности спортсменов и обеспечения честности соревнований в соответствии с рекомендациями МОК и ITTF. Исполнительный совет ETTU соберется, чтобы обсудить следующие шаги после решения апелляционного совета

Похоже, дело дойдет до CAS, а дата полуфинала так и не будет назначена.

— Я думаю, ETTU не успокоится, — отметил ТАСС Михаил Прокопец. — По нашей информации, это решение собственной апелляционной комиссии будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Для нас главное, что теперь уже в двух международных федерациях решения об отстранении российских спортсменов названы дискриминационными. Примеру настольного тенниса и санного спорта должны последовать и другие виды спорта.

Разлом олимпийского движения

Напомним, что 7 апреля арбитраж Международной федерации санного спорта (FIL) отменил решение исполкома собственной организации о временном отстранении российских спортсменов, тренеров и судей от участия в соревнованиях под эгидой федерации, а также о запрете проведения международных соревнований в России. Но в исполкоме FIL, которую возглавляет представитель Латвии, заявили, что не разделяют решения суда и намерены продолжать добиваться отстранения россиян от соревнований.

Этот пример доказал, что решение судов может быть не обязательно к выполнению. По сути, это может привести к разлому спортивного олимпийского движения и полного юридического хаоса в спортивной сфере. В целом в FIL враждебно относятся к России. Существует угроза исключения Федерация санного спорта России (ФССР) из международной структуры. Правда, непонятно по каким критериям.

— Да, такие намерения есть, — говорил в интервью «СЭ» министр спорта Олег Матыцин в конце марта. — FIL хочет провести внеочередной конгресс с повесткой об исключении ФССР из своего состава. Тут точно такая же ситуация, как и с биатлоном. Это даже выход за рамки рекомендаций МОК. Эти радикальные меры не соответствуют уже никаким нормам. Это реальная дискриминация спортсменов и организаций по национальному признаку.

При этом развитие многих видов спорта невозможно без России, считает депутат глава комитета Госдумы по развитию спорта и физической культуры, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

— Уже многие представители спорта высказались о неприемлемости дискриминации по национальному признаку, — отметил «СЭ» Дмитрий Свищев. — Спорт должен быть свободной от политики территорией. Надеюсь, в ближайшее время во многих видах спорта иностранные спортсмены придут к этому и поддержат наших атлетов. Развитие мирового спорта невозможно представить без России. Как вам чемпионат мира по фигурному катанию? Что это было без России? Результаты на Кубке Первого канала были выше. То же самое касается гимнастики, синхронного плавания и многих других видов спорта.