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Создана рабочая группа по допуску россиян к международным турнирам по настольному теннису

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация настольного тенниса (ITTF), Европейский союз настольного тенниса (ETTU) и Федерация настольного тенниса России (ФНТР) создали рабочую группу, чтобы оценить возможность допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«После заявления исполнительного комитета Международной федерации настольного тенниса об одобрении недавнего заявления МОК исполнительный комитет ETTU обсудил тему статуса игроков с российским или белорусским паспортом на международных соревнованиях. Исполком большинством голосов принял решение о создании рабочей группы с ITTF и Федерацией настольного тенниса России, цель которой — оценить возможный путь возвращения российских и белорусских игроков на соревнования Европейского союза настольного тенниса в соответствии с недавними рекомендациями МОК и ITTF», — приводит заявление ETTU ТАСС.

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе.

30 марта исполнительный комитет ITTF поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
МОК
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