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Сборная России по настольному теннису не допущена к участию в чемпионате мира

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Сборная России по настольному теннису не сможет принять участия в ЧМ.
Фото Global Look Press

Сборная России не допущена к участию в чемпионате мира, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Такое решение принял исполнительный комитет организации во время встречи в шведском Мальме, которая прошла 26 и 27 июля. Кроме россиян от турнира отстранены спортсмены из Белоруссии.

В марте ITTF временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах. 22 июня пресс-служба Международной федерации настольного тенниса сообщила, что мужская и женская сборные России вошли в предварительный список участников командного чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 30 сентября по 9 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/15325999
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