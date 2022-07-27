Сборная России по настольному теннису не допущена к участию в чемпионате мира

Сборная России не допущена к участию в чемпионате мира, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Такое решение принял исполнительный комитет организации во время встречи в шведском Мальме, которая прошла 26 и 27 июля. Кроме россиян от турнира отстранены спортсмены из Белоруссии.

В марте ITTF временно отстранила российских и белорусских игроков от участия в международных турнирах. 22 июня пресс-служба Международной федерации настольного тенниса сообщила, что мужская и женская сборные России вошли в предварительный список участников командного чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 30 сентября по 9 октября.