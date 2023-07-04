Чемпионка Франции по настольному теннису Тайлакова приедет на фестиваль университетского спорта в Екатеринбург

Двукратная чемпионка клубного чемпионата Франции по настольному теннису Мария Тайлакова примет участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.

«Среди студентов, которые приедут в Екатеринбург, будут ведущие теннисистки страны — Элизабет Абраамян и Мария Тайлакова, у мужчин — чемпион России 2023 года Денис Ивонин. В турнире по настольному теннису готовятся принять участие спортсмены из России, Аргентины, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Индии, Китая, Монголии, Судана, Армении, Пакистана, Индонезии, Бангладеш, Шри-Ланки, Нигерии и Бахрейна», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы Федерации настольного тенниса России.

Фестиваль пройдет с 19 по 31 августа. На нем будет разыграно 193 комплекта медалей в 14 видах спорта.

22-летняя Тайлакова — бронзовый призер командного чемпионата Европы 2017 года, чемпионка России в смешанном разряде и трехкратная чемпионка страны в команде. 20-летняя Абраамян шесть раз становилась чемпионкой России, также на ее счету две победы на молодежном чемпионате Европы (2021) в одиночном и парном разрядах.