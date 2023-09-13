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Чемпионка Франции по настольному теннису Тайлакова продолжит карьеру в «Метце»

Виктория Кравченко
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Член сборной России по настольному теннису Мария Тайлакова заявила, что продолжит играть за французский «Метц» в следующем сезоне. В прошлом розыгрыше она стала чемпионкой Франции и вышла в финал Лиги чемпионов команды.

«В следующем году я снова буду там играть. На следующий сезон у нас задача выступить не хуже, чем в предыдущем», — цитирует Тайлакову ТАСС.

22-летняя Тайлакова в составе сборной России завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В 2023 году она стала чемпионкой России в командном и смешанном парном разрядах, она выиграла серебро в женском одиночном турнире.

Источник: https://tass.ru/sport/18739255
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