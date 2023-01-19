В ФНТР сообщили, что Азиатский союз настольного тенниса готов принять россиян

Вице-президент Федерации настольного тенниса России (ФНТР) Роман Марков сообщил, что Азиатский союз настольного тенниса готов предоставить российским спортсменам возможность выступать на соревнованиях под своей эгидой и отбираться на Олимпийские игры-2024.

«В Омане в период проведения там чемпионата мира по настольному теннису среди ветеранов состоялись переговоры первого вице-президента Олимпийского комитета России Игоря Левитина и президента Азиатского союза настольного тенниса Халиля аль-Муханнади, — цитирует ТАСС Маркова. — Наши азиатские коллеги готовы с радостью принять российских спортсменов в свою семью, вопросов никаких нет. Они готовы дать возможность нам соревноваться и участвовать в квалификационном отборе на Олимпиаду-2024. Теперь нужно дождаться завершения консультаций МОК по этому вопросу. После этого должны состояться переговоры международной федерации, которая рассмотрит возможность нашего перехода из Европы в Азию».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях под его эгидой, соблюдая санкции.