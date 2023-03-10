Уимблдон требует у наших теннисистов письменных гарантий для допуска. Законно ли это?

Для россиян и белорусов могут предложить кодекс поведения, запрещающий публичную поддержку собственной страны.

Британское издание Daily Mail сообщило о том, что организаторы Уимблдона под давлением теннисных властей намерены отменить запрет на участие в британском турнире «Большого шлема» для игроков из России и Белоруссии. В прошлом году этот шаг преподносился как героическое проявление гражданской позиции, и поэтому отказ от санкций, несомненно, станет для Всеанглийской ассоциации лаун-тенниса имиджевым ударом. Ради того, чтобы его смягчить, уимблдонские функционеры намерены обставить допуск Даниила Медведева, Арины Соболенко и Ко дополнительными требованиями. Например, заставить их подписать обязательство публично не поддерживать власти своей страны на корте и во время медиа-активностей.

Фото Global Look Press

Вдруг через две недели им опять что-то взбредет?

Имеют ли право организаторы турнира «Большого шлема» устанавливать какие-то правила, отличные от остальных теннисных соревнований? Теоретически — да. Как известно, на «мейджорах» мужчины играют матчи из пяти сетов, тогда как в ATP-туре обычно — из трех. На Уимблдоне много лет действует требование выходить на корт в белой форме, чего нет вообще ни на одних других стартах. То есть формально ничего незаконного в «особых пожеланиях» Всеанглийского клуба нет. Тем более что политические акции в теннисе и так запрещены. И чисто теоретически штраф и дисквалификацию можно заработать и за рекламу на корте правящей лейбористской партии Великобритании.

Другой вопрос, если специальные требования направлены не на всех участников соревнований, а исключительно на представителей России и Белоруссии. Это уже дискриминация по признаку паспорта. «Если бы я был игроком, то ничего бы не подписывал. Если бы я был главой ATP, то сказал бы игрокам, что они не должны этого делать и могут спокойно играть, — заявил ТАСС бывший игрок сборной России по теннису Андрей Чесноков. — У ATP есть свои правила, и ничего сверх этого не должно быть, поэтому организаторы Уимблдона не должны придумывать какие-то свои требования. У организаторов Уимблдона был целый год, чтобы сформулировать свои требования, а сейчас они постоянно придумывают что-то новое. Вдруг через две недели им опять что-то взбредет? Такого быть не должно».

Разумеется, ключевой здесь станет формулировка, которую придумают организаторы Уимблдона. Если речь о запрете на российские символы, то он действует и без Всеанглийского клуба. Или, как в декларации Международной автомобильной федерации, необходимо будет подтвердить, что спортсмен в курсе об отсутствии поддержки СВО со стороны организаторов соревнований? Или требуется кого-то осудить, нарушив законодательство России? «Одно дело вообще не поддерживать политику, а другое — высказываться во время соревнований о политике. Это нормально, когда во время турнира спортсмен не говорит о политике. В это время он должен соревноваться. Я не видела, чтобы наши спортсмены во время выступления говорили про политику», — отметила депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Позитивные высказывания о стране

Британские СМИ пишут, что в прошлом году министр спорта Соединенного Королевства Найджел Хаддлстоун предлагал потребовать от российских и белорусских спортсменов публично заявить о несогласии с СВО, но от этой опции отказались. Теперь на повестке дня так называемый Кодекс поведения на Уимблдоне, подписание которого будет условием для выдачи британской визы. Этот документ должен помочь Всеанглийскому клубу удержаться на двух стульях — и проявить политическую позицию, и не попасть под оплеуху от международных теннисных властей. Ведь в случае нового недопуска россиян Британия может потерять турниры АТР и WTA, которые приносят до 20 миллионов фунтов стерлингов дохода. Лицензии на эти соревнования уже предварительного перераспределены между другими площадками.

Что будет написано в кодексе? Как сообщают источники (официальной информации пока нет), в нем запретят символы поддержки правительства России, особенно букву Z. Очевидно, будут запрещены российский и белорусский флаги на трибунах — как это уже было на Australian Open, когда даже фанатов с российским триколором выводили с трибун. Но далее в тексте есть подозрительная фраза: «Вполне вероятно, позитивные высказывания о стране могут привести к санкциям, включая потенциальное исключение из турнира». То есть по факту под запретом могут оказаться даже фразы типа: «Я люблю Россию».

Остается непонятным, будут ли у турецких участников требовать осудить военные операции Турции за рубежом, у французов — присутствие контингента Пятой республики в Африке, создадут ли особые кодексы для американцев и израильтян, чьи армии сейчас также активно задействуются. Об этом в британских СМИ не говорится. Даниил Медведев уже заявил, что не станет убеждать Уимблдон. «Я не собираюсь принимать это решение за них или даже помогать им принять это решение. Они должны принять это сами по своим разным причинам, как они сделали это в прошлом году, — цитирует выигравшего три подряд турнира россиянина Reuters. — Я играю там, где могу. Теннис — моя работа, поэтому я был бы рад сыграть на Уимблдоне. Я очень люблю этот турнир, но, если в этом году не удастся, я буду ждать следующей возможности».