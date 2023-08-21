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Сегодня, 14:52

Скачков рассказал об отношении к нейтральному статусу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный призер чемпионатов Европы по настольному теннису Кирилл Скачков надеется, что россиянам однажды разрешат выступать под флагом и с гимном страны на международных соревнованиях.

«Конечно, хочется вернуться на международную арену. Вроде идут новости, что нас вот-вот могут допустить до турниров, но пока все никак не получается. Все равно, я надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и мы начнем играть, поэтому держу еще Олимпиаду в уме. Мое отношение к нейтральному статусу неоднозначное. Я очень надеюсь, что когда-нибудь нам вернут гимн и флаг, но, с другой стороны, все знают, откуда мы приехали, что мы представляем Россию. Я всегда играл и буду играть только за нашу страну. Иногда приходят мысли, что готов играть в нейтральном статусе, но потом думаешь, почему я должен на это соглашаться, хочется выступать под своим флагом. Так что решение я буду принимать, когда дадут четкие условия допуска, если это случится, но пока я не выйду сам за стол, не поверю в возвращение», — приводит слова Скачкова ТАСС.

36-летний спортсмен является серебряным (2011) и бронзовым (2015) призером чемпионатов Европы в парном разряде и серебряным призером чемпионата Европы в команде (2021).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/18551139
Олимпиада
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