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Сегодня, 09:48

Анна Максимова сообщила, когда пройдет турнир Спартакиады по настольному теннису

Виктория Кравченко
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Исполняющая обязанности главного тренера сборной России Анна Максимова рассказала, когда пройдет финальный турнир Спартакиады по настольному теннису.

«Турнир по настольному теннису включен в программу Всероссийской спартакиады субъектов Российской Федерации и запланирован на период с 24 по 31 августа, место проведения — город Сочи. Будут разыграны медали в олимпийских дисциплинах. Это командные соревнования, одиночный разряд и смешанный парный разряд. Регламент соревнований сейчас согласовывается», — цитирует Максимову ТАСС.

Последняя Спартакиада проходила с марта по сентябрь 1991 года.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14825811
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