Анна Максимова сообщила, когда пройдет турнир Спартакиады по настольному теннису

Исполняющая обязанности главного тренера сборной России Анна Максимова рассказала, когда пройдет финальный турнир Спартакиады по настольному теннису.

«Турнир по настольному теннису включен в программу Всероссийской спартакиады субъектов Российской Федерации и запланирован на период с 24 по 31 августа, место проведения — город Сочи. Будут разыграны медали в олимпийских дисциплинах. Это командные соревнования, одиночный разряд и смешанный парный разряд. Регламент соревнований сейчас согласовывается», — цитирует Максимову ТАСС.

Последняя Спартакиада проходила с марта по сентябрь 1991 года.