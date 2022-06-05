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Сегодня, 09:54

Денис Ивонин сообщил, что «Боруссия» не готова играть с российским клубом в Лиге чемпионов настольного тенниса

Виктория Кравченко
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Теннисист «Факел-Газпром» Денис Ивонин сообщил, что «Боруссия» не хочет играть матч европейской Лиги чемпионов по настольному теннису с российским клубом, если будет принято решение о доигровке финальной стадии турнира.

«Я знаю очень немного, но слышал, что после решения доиграть турнир и забрать кубок у «Боруссии» та сразу заявила, что с российским клубом встречаться не собирается. Теперь должно быть принято какое-то окончательное решение. Вообще матч был запланирован на 10 июня, то есть совсем скоро, но я думаю, что он не состоится, потому что команду сейчас уже тяжело собрать. Ушли игроки, которые уже заключили контракты с другими клубами», — цитирует Ивонина ТАСС.

3 марта Европейский союз настольного тенниса (ETTU) из-за ситуации на Украине отстранил российские клубы от участия в еврокубках.

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