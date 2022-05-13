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«Их отстранили без каких-либо нарушений». Юрист объяснил, как Россия оспорила отстранение от Лиги чемпионов

Роман Шишов
Корреспондент
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Юрист Иван Быковский рассказал, каким образом удалось оспорить отстранение российских спортсменов от Лиги чемпионов в настольном теннисе.

«От имени Федерации настольного тенниса России наша юридическая фирма подала апелляционную жалобу на это решение, ссылаясь на то, что никаких законных оснований на такое отстранение нет, — цитирует «Чемпионат» Быковского. — Сама формулировка «неприглашение спортсменов» не подразумевает санкции, хотя его последствия более суровые, чем в случае приостановки членства федерации в организации.

Даже когда права федерации в организации приостановлены, участие спортсменов в соревнованиях допускается в нейтральном статусе, а ETTU сделали иначе: не стали приглашать спортсменов, но федерацию не отстранили. Мы аргументировали тем, что регламентирующие документы ETTU такую санкцию не предусматривают. Ссылались на то, что применение подобных мер является дискриминационным по отношению к российским клубам и спортсменам.

Они просто играли в настольный теннис, а их отстранили без каких-либо нарушений с их стороны. Эти аргументы были приняты. В решении апелляционной инстанции есть фраза о том, что, по мнению ее членов, отстранение российских команд в данном случае является дискриминационным".

Источник: https://www.championat.com/other/news-4693479-yurist-obyasnil-kak-rossiya-osporila-otstranenie-ot-ligi-chempionov-v-nastolnom-tennise.html
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