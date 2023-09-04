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Плавание

4 сентября, 23:07

World Aquatics запретила российским спортсменам общаться с журналистами на международных турнирах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) включила запрет на общение с журналистами в список критериев по допуску российских спортсменов, которые опубликованы на сайте организации.

Исходя из заявления, россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

Ранее World Aquatics допустила российских спортсменов до участия в индивидуальных международных соревнованиях в нейтральном статусе.

плавание
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