World Aquatics запретила российским спортсменам общаться с журналистами на международных турнирах

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) включила запрет на общение с журналистами в список критериев по допуску российских спортсменов, которые опубликованы на сайте организации.

Исходя из заявления, россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

Ранее World Aquatics допустила российских спортсменов до участия в индивидуальных международных соревнованиях в нейтральном статусе.