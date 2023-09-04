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Губерниев одним словом отреагировал на критерии World Aquatics о допуске россиян в нейтральном статусе

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Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Согласно заявлению, спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях, где время определяется результатом одного спортсмена. Одним из критериев допуска также является отсутствие поддержки спортсменами проведения СВО. Россиянам и белорусам будет запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

«Издевательство», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян к участию в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.

Дмитрий Губерниев
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