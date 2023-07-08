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Решение о выступлении российских пловцов на Азиатских играх станет известно в конце июля

Руслан Минаев
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Вопрос выступления российских пловцов на Азиатских играх обсудят в конце июля. Это зависит от условий допуска спортсменов к международным стартам.

«С одной стороны, выступить на Азиатских играх будет интересно, но сначала нужно узнать, какие условия нужно будет выполнить, от этого и будет зависеть решение, — цитирует ТАСС главу ВФП Владимира Сальникова. — В лучшем случае оно будет принято на заседании президиума федерации, которое состоится во время финала Кубка России в Казани. Этот вопрос мы обсудим, если к тому времени поступят четкие формулировки».

Ранее сообщалось, что спортсмены из России и Беларуси на Азиатских играх-2023 будут соревноваться в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: ТАСС
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