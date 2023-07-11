Умер первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Белов

Первый президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Дмитрий Белов умер в возрасте 80 лет.

«Сегодня, 11 июля, ушел из жизни заслуженный тренер России, первый президент Всероссийской федерации плавания Дмитрий Федорович Белов. Всероссийская федерация плавания выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении организации.

Белов возглавлял ВФП с 1991 по 1992 год. На протяжении долгого времени был главным тренером сборной России по плаванию на открытой воде и вице-президентом федерации.

В 12 лет Белов начал заниматься плаванием в бассейн «Труд», затем водным поло в «Динамо». Играл за команду МГУ. В 1964 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК).

Тренерскую деятельность Белов начал в ДЮСШ №1 Мосгороно, затем работал старшим тренером в спортивном клубе «Красный Октябрь». В 1982 году уехал работать на Кубу. В конце 1986 был приглашен в Госкомспорт в качестве старшего тренера сборной команды СССР по РСФСР.