Международная федерация плавания признала рекорды Колесникова и Чикуновой

Международная федерация плавания признала мировые рекорды, которые российские пловцы установили на внутрироссийских соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

22 ноября 2022 года на чемпионате России на короткой воде Климент Колесников установил новый мировой рекорд на дистанции 50 м на спине — 22,11 секунды. Ранее рекорд составлял 22,22 секунды, его установил француз Флоран Манод.

21 апреля этого года Евгения Чикунова в дистанции 200 метров брассом на чемпионате России показала результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).