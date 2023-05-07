Новости
Статьи Олимпиада
Игры
Главная
Плавание

Сегодня, 18:30

Пловец Фесиков: «Мы точно будем возвращаться в мировой спорт, 100 процентов. Я не сомневаюсь»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» считает, что российский спорт обязательно вернется на мировую арену.

«Хотелось бы стать тем человеком, который поможет вернуть наш спорт в международную орбиту. Наладить взаимодействие с различными структурами, найти новые форматы сотрудничества. И себя я вижу звеном этой цепочки. Конечно, многое зависит здесь не только от нас. Но мы точно будем возвращаться в мировой спорт, это 100 процентов. Другое дело что пока никто не знает, как и в каком формате. Но то, что в том или ином виде мы вернемся я не сомневаюсь», — сказал Фесиков.

Ранее Фесиков рассказал, что поступил в МГИМО на факультет международной спортивной дипломатии.

Сергей Фесиков. «Хочу стать человеком, который вернет наш спорт на международную орбиту». Пловец Фесиков ищет себя в спортивной дипломатии
Сергей Фесиков
0
Читайте также
Соболенко вырвала титул у первой ракетки мира. Свентек жалуется на организацию турнира
Играл у Романцева, был на просмотре у ван Гала. Все потерял, умер в хосписе в 48 лет
Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов ЧВК «Вагнер»
Дочь актера Тютрюмова назвала причину его смерти
Очевидцы сообщили о сильном пожаре на западе Москвы
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского подать в отставку
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Образ космонавта в белом костюме, который никому не покажется. Лица своего не имеет». Фесиков – о нейтральном статусе
Самсонова: «90 процентов украинских игроков со мной не здороваются»
«Хочу стать человеком, который вернет наш спорт на международную орбиту». Пловец Фесиков ищет себя в спортивной дипломатии
Бах заявил, что МОК прилагает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования
Носов назвал циничным решение разрешить российским дзюдоистам принимать участие в ЧМ перед самым стартом
Российских гольфистов допустили до соревнований в нейтральном статусе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Учусь в МГИМО на международную спортивную дипломатию». Пловец Фесиков — о третьем высшем образовании

«Образ космонавта в белом костюме, который никому не покажется. Лица своего не имеет». Фесиков – о нейтральном статусе
Новости
RSS RSS
Все новости