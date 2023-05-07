«Хочу стать человеком, который вернет наш спорт на международную орбиту». Пловец Фесиков ищет себя в спортивной дипломатии

Интервью с призером Олимпийских игр.

Сергей Фесиков — один из лидеров российской национальной команды на протяжении многих лет. В сборной России он с 2007 года и выступал еще на Олимпийских играх в Пекине в 2008-м. Сергей принял участие в предварительных заплывах эстафеты 4 х 100 метров вольным стилем, где российская эстафета финишировала с девятым результатом и в финал не попала. Зато через четыре года в Лондоне Фесиков с партнерами стал бронзовым призером Игр-2012. Помимо медали Олимпиады на счету Сергея большое чисто наград как международного, так и всероссийского уровня, а также несколько мировых рекордов.

В 34 года Фесиков не собирается завершать карьеру и до сих пор конкурентоспособен. Правда, на чемпионате России в Казани я встретил его на трибунах — он переживал за свою супругу, призера Лондона Анастасию Фесикову, в девичестве — Зуеву. Это был лучший момент, чтобы обсудить с Сергеем его планы на жизнь после спорта, тем более что этот пловец строит амбиции далеко за пределами плавательных дорожек бассейна.

У меня уже есть два диплома, а сейчас в МГИМО учусь на третий

— Едва ли не впервые на прошлом чемпионате России вы были не на дорожке, а на трибунах. Непривычные ощущения?

— Для меня это интересный опыт. На чемпионатах России я с 2003 года, и в этом году я впервые смотрел его с трибуны.

— Не пропускали ни один?

— Не хочу обманывать, даже не помню. Но есть уверенность, что статистика будет на моей стороне. 20 лет выступаю на высшем уровне. Занимал разные места, побеждал, устанавливал рекорды. А теперь наблюдаю за успехами ребят, которых я в том числе и тренировал. Сам принять участие в ЧР не смог по причине ряда объективных обстоятельств, есть нюансы по здоровью.

Интересно смотреть за соревнованиями со стороны, это новый опыт для меня. Который, я уверен, нужен каждому человеку, в том числе и пловцу. С одной стороны, это интересно, но с другой — не скрою — тяжело. Потому что, когда болеешь за свою команду в эстафете, а я много лет был незаменимым звеном в этой эстафете, переживаешь за ребят и хочешь помочь. Но с трибуны сильно не поможешь уже в момент самого заплыва.

— То есть самому плавать проще, чем наблюдать за заплывами со стороны?

— Это вы верно подметили. Проще тренироваться и выступать, нежели работать с кем-то. В спорте вообще все гораздо проще и понятнее, нежели в жизни после спорта. С другой стороны, я никогда не был зациклен исключительно на спорте. Так что в этом плане мне немного, но проще.

— Тренерская работа для вас — шаг в будущее?

— Мне нравится делиться своим опытом со спортсменами. Внести свой вклад в их результаты. Переложить свой багаж знаний в новое поколение. При этом не скажу, что тренерская карьера — это моя мечта. Жизнь — интересная штука, а что будет дальше, посмотрим.

— При этом план действий после завершения карьеры у вас все же есть?

— В жизни редко когда все идет по плану. Скорее наоборот. Мысли, конечно, есть, я всегда об этом думал. Хочу быть полезным в развитии плавания, спорта в стране в целом. Есть свои взгляды, свое видение. Много лет был в команде, знаю изнутри много нюансов, так что буду полезен. Помимо тренировок сейчас активно уделяю внимание личностному развитию. Обучение для меня сейчас важный этап в переходе от спорта в обычную жизнь.

— На кого учитесь?

— У меня уже было два высших образования, в том числе тренерское и социальной работы. Но сейчас я работаю на третий диплом. Учусь в МГИМО на факультете международной спортивной дипломатии. Пробую посмотреть на ситуацию со стороны функционеров, руководителей. Узнать, как все смотрится сверху, при этом руководители высшего звена порой упускают позицию спортсмена. А у меня выстраивается комплексный взгляд на разные вещи.

Фото Global Look Press

Пункты Олимпийской хартии переписаны или потеряли актуальность — их никто не соблюдает

— Получается, в будущем видите себя условно в комиссии спортсменов МОК?

— Например, нужна прослойка между руководством и спортивным звеном. Знаний и ранее хватало, нужны были практические навыки, которые я сейчас и добираю. Насколько они пригодятся — жизнь покажет. Но я всем спортсменам говорю, что должны быть пути отхода и разные варианты развития карьеры.

— Какие у вас амбиции в плане работы функционером? Кем себя видите?

— Пока что рано об этом говорить. Надо понять свои возможности, оценить, где и как я могу быть полезен. Скажу только, что не хочу концентрироваться исключительно на плавании, изучаю систему как индивидуальных, так и командных видов. Хотелось бы стать тем человеком, который поможет вернуть наш спорт в международную орбиту. Наладить взаимодействие с различными структурами, найти новые форматы сотрудничества. И себя я вижу звеном этой цепочки.

— Как никогда актуальная задача.

— О чем я и говорю! Конечно, многое зависит здесь не только от нас. Но мы точно будем возвращаться в мировой спорт, это на сто процентов. Другое дело, что пока никто не знает, как и в каком формате. Но то, что в том или ином виде мы вернемся, я не сомневаюсь.

— Последние решения МОК — это шаг в сторону возобновления сотрудничества?

— Неоднозначный вопрос. Раньше кто-то боялся брать инициативу на себя, сейчас пошли подвижки. Проблема в том, что все хартии олимпийского кодекса либо переписаны, либо потеряли свою актуальность. На них никто не смотрит, не соблюдает. Это нарушение прав человека, спорт всегда был вне политической конъюнктуры, спортсмены были защищены.

Сейчас мы видим, что спортсмены перестали быть защищенным звеном, и мы больше не можем взаимодействовать на прежнем уровне, как раньше. Спорт должен объединять, а не разъединять. А текущие вбросы МОК о возможности вернуться на мировую арену под рядом условий — это весьма хитрая позиция...

— Она не устроила никого.

— Почему же? На мой взгляд, ту сторону она вполне устраивает. Но вот нашу точно устроить не может. Спортсмен, который выступает непонятно под каким статусом опустив голову, — разве это дело? Образ космонавта в белом костюме, который никому никогда не покажется. Не обозначать себя ни словами, ни образами, ни действиями. Он лица своего не имеет, тогда в чем вообще смысл выступать? Мы не спортсмены-беженцы.

— Неплохой пример — теннис. Пусть под нейтральным флагом, но все понимают, откуда родом Андрей Рублев и Даниил Медведев.

— Но их ведь никто не засыпает обвинениями. Они профессионалы своего дела и спокойно могут соревноваться с лучшими из лучших в мире. В Олимпийской хартии никогда не прописывали, что соревнуются страны. Изначально Олимпиады были аполитичны, надгосударственны. Это выяснение отношений лучших из лучших в своем виде спорта.

Сейчас возник стереотип, когда спортсмены — это честь страны и нации. Это важно и престижно. Только, с другой стороны, есть нарушение изначальных принципов олимпизма. Тем более когда принимаются решения о допуске или недопуске к соревнованиям на основании только лишь принадлежности спортсмена к той или иной стране.

Фото Global Look Press

В России мы можем организовать свои лиги

— Есть мнение, что теннис — коммерчески успешный вид спорта, поэтому организаторы понимают, что теряют в случае отказа от ведущих российских игроков. Примерно также мыслят боссы NHL, европейских футбольных лиг. Бизнес побеждает любые политические противоречия?

— Конечно, дебет с кредитом должны состыковываться. В профессиональных видах спорта прежде всего коммерческое начало. У Александра Овечкина есть ключ от Вашингтона. Он — символ города. Вся команда строилась вокруг него, он — лицо франшизы. Поэтому ни у кого не возникнет мысли выгнать его из команды только на основании «неправильного» паспорта.

Убери Овечкина — и тебе снова надо выстраивать с нуля команду, искать для нее новое лицо. В олимпийских же видах организаторы могут поступиться бизнесом и выбросить такой продукт, как российский спорт, на обочину.

— Вы активно поддерживали идею профессиональной лиги плавания ISL. Насколько этот проект был успешен и насколько в целом идея сделать плавание коммерчески успешным видом реализуема?

— Это долгий и трудоемкий процесс, все делается, разумеется, не по щелчку пальца. Мы привязаны к олимпийскому формату, но, на мой взгляд, не уходя от олимпийских ценностей, именно сейчас в России лучшее время, чтобы попробовать что-то новое. Пусть в рамках страны, у нас полный карт-бланш. У спортсменов будут дополнительные стимулы для развития, для функционеров и болельщиков возможность посмотреть на спорт с другой стороны.

ISL — интересный проект с нетривиальными подходами. Мне было приятно там выступать, соревноваться, жил, постоянно общался с лучшими из лучших. На данный момент нас там не видят, но внутри России мы можем организовать свои лиги. Но он может помочь как популяризации вида, так и его развитию.

— Коммерческий спорт подразумевает интерес аудитории, следовательно, и окупаемость. Насколько в этом плане вы видите в России перспективу?

— Коммерческий спорт подразумевает не только соревнования и тренировки. Под спортсменами должна выстраиваться целая система. Маркетинг, PR, агентский, скаутский рынок, клубная система. Это совсем другой продукт, с иными подходами. И сразу на такую систему не перейти, это должен быть долгосрочный проект с подобным целеполаганием.

Фото Global Look Press

Победил — убрал медаль в долгий ящик и снова на дорожку доказывать

— У вас много околоспортивных проектов, при этом вы остаетесь в спорте и сами. Как получается совмещать?

— Честно? Не просто. Отнюдь не просто. Мне скоро 35 — это интересный возраст. Он начинает сказываться, но я чувствую в себе силы и интерес развиваться. Возможно, летний сезон я пропущу, здесь все зависит от медицинской части, к осенней части сезона я собираюсь вернуться. Показать результат, доказать, что возраст не помеха. Самое главное — желание и вера в свои силы.

— Тело сложнее переносит нагрузки? Изменилась система подготовки в связи с возрастными изменениями?

— Изменения вносятся каждый год. Нельзя каждый год повторять одно и то же. Врать не буду, требуется увеличивать время на восстановление. Но я никогда не боялся, главное — знать себя, свой организм. На тренировках мы с ребятами друг друга заводим. Особенно молодежь, глядя на меня, мотивируется, когда видит, что вроде бы уже старичок, которому пошел четвертый десяток, работает с 18-летними на одном уровне и не уступает. Так что это развивает как меня, так и тех, кто рядом.

Наблюдаю за собой как со стороны спортсмена, так и со стороны тренера. На себе проверяю технико-тактические вещи. Не загадываю, остаюсь еще активным спортсменом настолько долго, насколько смогу. Хотя уже большой пласт действительно пройден. Сейчас я получаю удовольствие от тренировочного процесса. Устаю, разумеется, но потом от этой усталости получаю удовольствие.

— Что помогает сохранить мотивацию? У вас же достаточное количество медалей и титулов. Неужели остались незакрытые гештальты?

— А я даже не помню, какие у меня медали, не уверен, что сейчас смогу перечислить их...

— Одну медаль вряд ли возможно забыть — олимпийскую.

— Даже она забывается. В том плане, что я не хожу везде и не говорю, что я — олимпийский призер.

— Это ведь статус на всю жизнь, разве нет?

— Это статус для болельщиков, для тех, кто смотрит со стороны. Кто как меня воспринимает. Олимпийская медаль помогает, дает стимул к развитию. Параллельно с МГИМО я учусь в РАНХиГС, госмуниципальное управление. Там есть интересный проект про социум. Меня все воспринимали как управленца, пока перед одним из занятий не попросили представиться на аудиторию. И тогда уже узнали, что я спортсмен, и сразу людям пришлось пересмотреть свое отношение к спортсменам, разрушились некоторые стереотипы.

Конечно же, это статус. Иногда он помогает. Регалии остаются за мной, но нельзя на них концентрироваться. Победил, убрал медаль в долгий ящик и снова вышел на дорожку доказывать, несмотря на все победы и поражения. А мотивирует меня прежде всего семья, дети. Это двигатель к новым свершениям.

— У вас же сын?

— Сын, ему скоро 9 лет. Он занимается баскетболом и параллельно плавает. Неплохо получается, хотя эта работа не в полном объеме, мы пока даем только дорожки. Не хотим замыкать его на одном виде спорта, направлять в одну сторону. Захочет — придет к этому сам. Я до 16 лет хоть и плавал на серьезном уровне, смотрел и думал, где еще могу быть успешен. Но в итоге остановился на плавании.

Основная задача родителя — дать возможности своим детям. Показать им что есть, но дальше выбор должен быть за ними. Есть базовые виды спорта, которые нужны для поддержания здоровья. Но как развивать свою жизнь, ребенок сам разберется. Пусть с помощью родителей, но давить не стоит — это огромная ошибка.

— По сути, многие родители через детей пытаются реализовать собственные амбиции.

— Верно подметили, и это ужасно. Когда ко мне приводят ребенка на тренировку или на мастер-класс, первое, что я спрашиваю: кто хочет развиваться? Ребенок или вы хотите слепить из него чемпиона? Готов ли он посвятить свою жизнь спорту? Если скажет да, то и я буду воспринимать работу с ним иначе. Но вот в угоду родителей я заниматься с ребенком не буду, ни к чему хорошему это не приведет.

У сына сейчас интересный период, младшая школа. Первые социальные связи, навыки. Знакомство с миром. Сейчас еще появилась дочка. 10 месяцев ей пока, новые ощущения, эмоции, ответственность.

— Хватает времени прочувствовать родительство полностью? С учетом того, что вы с супругой — профессиональные спортсмены высшего уровня и постоянно в бассейне...

— Мы совмещаем, и пока неплохо получается. Времени не бывает много, тогда в сутках должно быть по 48 часов. Но спорт учит контролировать и ценить время, ценить каждую секунду. Попробуй объяснить обычному человеку, как ценить десятые, сотые доли секунды. Ритм жизни, как правило, немного другой.

Выстраиваешь свой график, время на работу, время на семью, увлечения. Когда все встает в расписание, то вполне получается быть полноценным отцом, а не просто номинальным папой. Конечно, хочется больше проводить времени с детьми, женой, но что поделать? Сам не заметил, как сыну уже 9 лет исполнилось. При этом мы еще профессиональные спортсмены, и пока уходить не собираемся. Дальше, конечно, нет в мыслях совместных выступлений...

— Это была бы невероятно красивая история.

— Красивая, но, пожалуй, это перебор. Плавать до этого момента я бы не хотел. К этому времени найду другие варианты реализовывать свои навыки и знания.

Фото Global Look Press

Идти на принцип и ломать себя ради результата я не готов — быстро охладею к спорту

— Насколько чувствуете себя конкурентоспособным? Особенно с учетом наступающей на пятки молодежи?

— Она не просто наступает, молодежь наступила на пятки и переступила. В сборной меня называли батей. И мне это слово вполне подходит. Я понимаю, что есть ребята сильнее. Но у меня есть жизненный опыт, который партнерам по сборной может пригодиться. Я могу поделиться советом, своими наработками, эмоциями, авторитетом могу направить в нужную сторону. Каждому, кто ко мне обратится, обязательно помогу с любой возникающей проблемой.

— То есть по-отечески относитесь, без обиды?

— На что обижаться? Я уже сам отец и понимаю, что это естественный и правильный процесс. Жизнь течет дальше, а отцовство у меня и в спорте сейчас, и в жизни. Когда-то я учился у более взрослых спортсменов, теперь уже я помогаю молодым. Где-то даю то, чего мне самому не хватало в юном возрасте, когда не всегда находил, с кем пообщаться. Финансового вопроса в этом нет почти никогда, но для меня важен сам факт помощи тем, с кем я на одной волне.

— Как вы оцените состояние российского плавания на данный момент? Это сильнейшее поколение постсоветских времен?

— Спорт должен развиваться. В каждом поколении есть свои звезды, уникальные дети. Конкуренция растет, хочется, конечно, чтобы в каждом количестве было максимальное количество звезд. Но так не бывает, всегда есть лидеры, два-три человека, которые тянут за собой всю остальную команду. А сравнивать их с лидерами прошлых лет не совсем корректно. У нас есть призеры Олимпиады, олимпийский чемпион, чемпионы мира. Рылов, Колесников, Чупков. Эти люди навсегда закрепили свой статус в мировом спорте. Поток людей в плавание растет, это база для развития уже следующих поколений.

Есть, конечно, нюанс, что мы выпали из международной арены. Но с точки зрения психологии эта ситуация может даже сыграть в плюс. Когда у тебя уходит чувство конкуренции, ты ни на кого не ориентируешься — у тебя уходит чувство страха. Волнуешься, сможешь конкурировать или нет. А это поколение не будет иметь страха.

— Себя еще видите снова на международной арене?

— Вряд ли. Надеюсь, что к этому времени я буду помогать спортсменам уже в другом качестве. Приведем нашу страну, с флагом и гимном, на лидирующие позиции.

— Ваша супруга отмечала, что ехала на ЧР без конкретных целей — для удовольствия. У вас такая же ситуация?

— Насте в этот раз банально не хватило времени на подготовку. Все-таки рождение ребенка забирает достаточное количество времени и много сил. Что касается меня, я всегда выступаю в удовольствие. И тренируюсь в комфортном режиме. Сказать себе, что идти на принцип ради результата, ломать себя — вряд ли. Я быстро охладею к спорту. Нужно держать баланс, к тому же есть вопрос здоровья. А я очень хочу пожить еще достаточно, чтобы увидеть внуков. Разрушить стереотип о том, что спорт калечит.

— То есть заниматься без фанатизма?

— Нет, я по жизни — фанатик. И почти все в спорте такие. Фанатик плавания. Мне нужно плавать, я чувствую потребность. Достаточно ли я работаю, чтобы конкурировать на равных с молодыми, — это уже другой вопрос.

— На ветеранских турнирах видите себя?

— Давно зовут. Но пока я здесь еще готов бороться, зачем мне идти в мастерс? Со временем, возможно, такое желание придет, но сейчас могу соревноваться с лучшими из лучших.

Сергей Фесиков

Родился 21 января 1989 года в Ленинграде, РСФСР, СССР.

Специализация: вольный стиль (50 м, 100 м), комплексное плавание (100 м, 200 м).

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4 ? 100 метров вольным стилем, чемпион мира 2014 года на короткой воде, двукратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион Европы на короткой воде.