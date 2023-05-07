Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» рассказал, чем планирует заниматься после завершения карьеры.

«У меня уже было два высших образования, в том числе тренерское и социальной работы. Но сейчас я работаю на третий диплом. Учусь в МГИМО на факультете международной спортивной дипломатии. Пробую посмотреть на ситуацию со стороны функционеров, руководителей. Узнать, как все смотрится сверху, при этом руководители высшего звена порой упускают позицию спортсмена. А у меня выстраивается комплексный взгляд на разные нюансы. Нужна прослойка между руководством и спортивным звеном. Знаний и ранее хватало, нужны были практические навыки, которые я сейчас и добираю. Насколько они пригодятся — жизнь покажет. Но я всем спортсменам говорю, что должны быть пути отхода и разные варианты развития карьеры», — сказал Фесиков.

Ранее Фесиков пропустил недавний чемпионат России в Казани.