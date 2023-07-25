Кэти Ледеки повторила рекорд Фелпса по числу индивидуальных золотых медалей на ЧМ по водным видам спорта

Американская пловчиха Кэти Ледеки одержала победу в женском заплыве на 1500 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Японии.

Эта золотая медаль стала для 26-летней американки уже 15-й в индивидуальным соревнованиях на чемпионатах мира. Таким образом, она догнала рекордсмена Майкла Фелпса, который также остановился на 15 золотых медалях.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке (Япония) с 14 по 30 июля.