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Панкратов заявил, что допуск россиян не решает проблему бойкота заплывов украинцами

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Денис Панкратов высказался о том, что российских пловцов допустили к международным турнирам в нейтральном статусе.

«Если сверху будет указание, то никто не поедет, но если не будет, то надо ехать и выступать. Все равно все будут знать откуда спортсмен. Вопрос в другом: ехать без флага и гимна ради какого места? Если ради первого, то прикольно, а если даже в финал не попадать, то какой смысл?» — приводит ТАСС слова Панкратова.

Однако он отметил, что допуск россиян на турниры не дает ответа на вопрос о последствиях бойкота соревнований спортсменами из Украины.

«Для меня самое проблемное — встреча с нашими друзьями из Украины. Как это будет организовано? Иногда наш или белорусский спортсмен будет плыть по соседней дорожке с украинским. Может возникнуть конфликт. Как будет выкручиваться международная федерация из ситуации, если начнется бойкот? Если она будет готова оставить бойкот без последствий, то надо ехать, а если наших ребят с рекордом мира начнут убирать из финала, то это уже перебор», — добавил Панкратов.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

5 сентября во Всероссийской федерации плавания заявили, что организация приступила к изучению опубликованных World Aquatics критериев по допуску российских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/18658089
плавание
Денис Панкратов
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