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Саутин считает, что World Aquatics хочет аккуратно отстранить российскую команду от соревнований

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин считает, что Международная федерация плавания своим решением на основании рекомендаций МОК хочет аккуратно отстранить россиян от участия в турнирах.

«Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год, и все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпийских играх. Уже ничего нового придумать не могут и хотят аккуратно отстранить российскую команду. Спорт всегда был вне политики, он объединяет людей, которые знакомятся, начинают дружить. А здесь творится что-то ужасное», — приводит ТАСС слова Саутина.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако представители обеих стран не смогут выступать в командных видах спорта и дисциплинах. Также россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/18658521
плавание
Дмитрий Саутин
МОК
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