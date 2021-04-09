Ефимова видела варианты, при которых она не попадает на Олимпиаду ни на одной дистанции

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова в интервью «СЭ» после завершения собственных стартов на чемпионате России 2021 в Казани рассказала о своих ожиданиях перед турниром, на котором она завоевала три медали — «золото» на 50 метрах брассом, «серебро» на 100 метрах брассом и «бронзу» на 200 метрах брассом. На дистанции 200 метров брассом Ефимова не попала в олимпийскую квоту для участия в Играх в Токио этим летом.

«Признаюсь, были мысли, что ничего не получится ни на одной дистанции, не смогу попасть в Токио, — сказала Ефимова. — И уже наметился некий план отдыха на даты Олимпиады. Отдых теперь немного испортился. Но зато теперь будем дальше работать, я, конечно, не расстроилась. Будем дальше работать, немного в принципе осталось».

Отметим, что ранее Ефимова попала в состав олимпийской команды на дистанции 100 метров брассом. На дистанции 200 метров олимпийскую квоту заняли Евгения Чикунова и Мария Темникова (Рустам Имамов)