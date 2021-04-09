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Президент Всероссийской федерации плавания Сальников сказал Ефимовой, что без нее российское плавание развалится

10:15
Юлия Ефимова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юлия Ефимова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова в интервью «СЭ» после заплыва на 200 метров брассом, по итогам которого не смогла отобраться на Олимпийские Игры в Токио на данной дистанции, рассказала о разговоре с президентом Всероссийской Федерации плавания Владимиром Сальниковым.

Юлия Ефимова.Юлия Ефимова: «Я вообще думала, что не попаду на Олимпиаду, — наметила себе отдых на дни Игр в Токио»

«Успела немного поговорить с ним на церемонии награждения, — сказала Ефимова. — Он сказал мне, что пока мне рано на пенсию уходить и без меня российское плавание развалится. Очень неожиданно и приятно».

Отметим, что ранее Ефимова попала в состав олимпийской команды на дистанции 100 метров брассом. На дистанции 200 метров олимпийскую квоту заняли Евгения Чикунова и Мария Темникова. Ранее два года назад на чемпионате России Чикунова и Темникова также обыгрывали Ефимову, но на ЧМ в Южную Корею поехала Юлия и заняла на данной дистанции первое место. (Рустам Имамов)

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