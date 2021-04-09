Ефимова предложила изменить правила отбора на главные старты в плавании после поражения на дистанции 200 метров

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова после заплыва на 200 метров брассом, по итогам которого Ефимова не смогла отобраться на Олимпийские Игры в Токио на данной дистанции, в интервью «СЭ» предложила изменить систему отбора в российскую сборную на главные старты.

«Я лично с самого начала бы изменила правила отбора, даже без учета коронавируса, — сказала Ефимова. — Потому что у нас есть девочки, многие в сборной, которые скажем так «играют в отбор». То есть они на полную выкладываются, очень хорошо готовятся именно к чемпионату России и здесь выстреливают. А те люди, которые уже на что-то претендуют, выступали...

Например я специально уже давно не готовлюсь к чемпионату России, даже сейчас у меня не было такой возможности. Дай бог бы в принципе форму набрать. И также было из года в год, когда и чемпионаты мира, и прошлые олимпийские отборы. Поэтому у меня редко бывают первые места на чемпионатах России, у меня их даже меньше, чем чемпионатов мира. Потому что я принципиально на полную готовлюсь именно к главным стартам, к чемпионату России я давно не готовлюсь. Но у нас один общий отбор, все в одинаковых условиях. Что поделать".

Отметим, что ранее Ефимова попала в состав олимпийской команды на дистанции 100 метров брассом. На дистанции 200 метров олимпийскую квоту заняли Евгения Чикунова и Мария Темникова (Рустам Имамов)