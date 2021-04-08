Шестикратная чемпионка мира в интервью «СЭ» объяснила причины тяжелого поражения на чемпионате страны.

Чемпионат России по плаванию

Женщины. Брасс. 200 м

1. Евгения Чикунова — 2.21,63

2. Мария Темникова — 2.22,76

3. Юлия Ефимова — 2.24,16

Главная звезда российской женской сборной по плаванию Юлия Ефимова стала только третьей на 200 метров брассом на чемпионате России в Казани и согласно правилам отбора не попадает с таким результатом в нашу олимпийскую заявку на эту дистанцию. Согласно регламенту, в Токио едут только два человека, без каких-либо вариантов, и по спортивному принципу плыть 200 метров брассом летом должны Евгения Чикунова и Мария Темникова.

При этом Ефимова — действующая чемпионка мира на данной дистанции, и в Японии она претендовала как минимум на медаль. На чемпионат страны в Казани она ехала не в лучшем своем состоянии. Из-за коронавирусных сложностей Ефимова пропустила почти год без стартов и восемь месяцев без нормальных тренировок. Полноценно готовиться к этому сезону Юлия начала только в конце января, и полноценно набрать форму за два с половиной месяца вариантов у нее не было. К тому же Ефимова обычно показывает свой максимум на главных стартах, в то время когда для других наших девушек ключевая задача — попасть на эти самые старты. Конечно, совсем Игры в Токио шестикратная чемпионка мира не пропустит, но именно на дистанции 200 метров она имела лучшие перспективы занять высокое место.

Два года назад была похожая ситуация, когда Юлия стала на отборочном к чемпионату мира первенстве страны третьей, но все равно поехала в Корею и там победила. Возможно, и для Токио Всероссийской федерации плавания стоит сделать исключение и в условиях коронавирусных реалий не заниматься в ущерб национальным интересам регламентным буквоедством?

Об этом «СЭ» в эксклюзивном интервью после завершения соревнований спросил у самой Ефимовой.



Сальников сказал, что мне рано уходить на пенсию — без меня плавание развалится

— Юлия, как я понял, на церемонии награждения вы немного успели пообщаться с двумя другими нашими девочками. Напутствовали их на Игры?

— Еще пока рано напутствовать. На Олимпиаду мы же все вместе едем, вы меня совсем-то никуда не убирайте, я тоже отобралась. А уже в Токио пусть работают, я с ними буду рядом.

— До этого вы сказали, что вам будет проще работать по одной дистанции. Меньше физических сил потратите?

— Конечно. Мне не придется распыляться, одно дело, когда я тренирую все три дистанции — 50 метров, 100, 200. Точнее больше две — полтинник заходит обычно вообще налегке. А здесь получится у меня сосредоточиться вообще на одной дистанции и работать уже совсем по-другому.

— Учитывая все коронавирусные сложности и реалии современного мира, а также ускоренный режим подготовки, сам тренировочный цикл существенно отличался от привычного?

— Конечно. Год почти целый пропустить — это не шутки. В феврале я, по сути, закончила плавать и потом только в январе начала. Почти что год без стартов, без набора скорости мне было тяжеловато. Так что, считаю, я отлично выступила, учитывая все сложности. Тем более я без своего отца тренировалась, тяжело обратно возвращаться, готовиться.

— Получается, в голове просчитывали вариант, где можно, в принципе, пролететь мимо Игр?

— Признаюсь, было такое, если честно. И уже наметился некий план отдыха на даты Олимпиады. Отдых теперь немного испортился. Но зато теперь будем дальше работать, я, конечно, не расстроилась. Будем дальше работать, немного, в принципе, осталось.

— На награждении был еще президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников. Успели с ним переговорить во время вручения медалей?

— Он сказал мне, что пока мне рано на пенсию уходить и без меня российское плавание развалится. Очень неожиданно и приятно.

Евгения Чикунова и Мария Темникова радуются, что выхватили билет в Токио у Юлии Ефимовой на ЧР в Казани pic.twitter.com/nOVD5SGCm6 — Рустам Имамов (@rustamKZN1) April 8, 2021

Изменила бы систему отбора, потому что многие готовятся сейчас именно к ЧР

— В некоторых видах спорта из-за коронавируса систему отбора изменили, потому что не совсем справедливо текущий необычный сезон судить в рамках классической системы. Возможно, в плавании к олимпийскому отбору также было нужно подойти более аккуратно и гибко?

— Я лично с самого начала бы его изменила, даже без учета коронавируса. Потому что у нас есть девочки, многие в сборной, которые, скажем так, «играют в отбор». То есть они на полную выкладываются, очень хорошо готовятся именно к чемпионату России и здесь выстреливают. А те люди, которые уже на что-то претендуют, выступали... Например, я специально уже давно не готовлюсь к чемпионату России, даже сейчас у меня не было такой возможности. Дай бог бы в принципе форму набрать. И также было из года в год, когда и чемпионаты мира, и прошлые олимпийские отборы. Поэтому у меня редко бывают первые места на чемпионатах России, у меня их даже меньше, чем чемпионатов мира. Потому что я принципиально на полную готовлюсь именно к главным стартам, к чемпионату России я давно не готовлюсь. Но у нас один общий отбор, все в одинаковых условиях. Что поделать.

— Возможно, стоило чемпионов отравлять прямым спортивным принципом, а уже вторую квоту определять решением тренерского совета?

— Тяжело говорить про чемпиона, я на это точно уже не рассчитывала. Возможно, если бы не было коронавируса, была бы другая ситуация, тогда, быть может, могла бы побороться. А так я очень давно не выступала, мне кажется, ни я, ни другие девочки не знают, можно ли было менять сейчас эту систему отбора или нет. Будем выступать, значит, так, как есть.

— Получается, вы ситуацию с поражением на дистанции 200 метров отпустили и лично сами говорить с федерацией на предмет изменения состава сборной не планируете?

— Баба с возу — кобыле легче. Как я уже говорила, одна дистанция есть — уже хорошо. Я рада, что в принципе отобралась на Игры в Токио, у меня есть дистанция 100 метров, буду ее готовить. Все хорошо. А девочкам удачи. Удача им точно понадобится, потому что будет тяжело, очень тяжело. Особенно морально после дистанции.

— В плане моральной тяжести выступлений, особенно если вспоминать, что было на Олимпиаде в Рио: до нее и во время Игр испытали на себе, вероятно, все...

— Да, поэтому я уже знаю, каково это — выступать на Олимпиаде. И умываю руки.

Я все еще еду на Олимпиаду, все нормально! Не списывайте меня

— Вы часто заходите в директ своего Instagram?

— Нет, редко. Очень редко.

— То есть едкие комментарии от болельщиков до вас обычно не доходят?

— Я знаю, что такие комментарии есть, поэтому туда и не захожу. Сам Instagram отбирает для меня по каким-то алгоритмам, подписчикам комментарии, которые мне могли бы быть интересны, — их смотрю. Не специально, что попадается. А насчет хейтеров, иногда, конечно, вижу негатив, он тоже попадается, но я стараюсь не обращать внимания, не смотреть. Слишком много разных мнений и комментариев.

— К примеру, некоторые пользователи пишут, что ждут смены поколений: «Дорогу молодым, наше плавание устало от Ефимовой«. Сейчас эти люди будут праздновать свою локальную победу?

— Если честно, я нечасто слышу такое от других людей, болельщиков. Не понимаю, почему вы вообще меня тут списываете? Я вообще-то отобралась на 100 метров. Я все еще еду на Олимпиаду, так что все нормально.

— На стометровку настрой будет самый серьезный?

— Конечно. Как и на все остальное.

— На что можно будет претендовать на данной дистанции в Токио?

— Вообще пока не знаю. Вот потренируюсь, посмотрю, в какой я форме, для начала, в каком состоянии, потом уже и скажу.