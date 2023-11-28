Егоров считает, что ВАР в футболе работает против игры

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Егоров высказал свое мнение о системе ВАР.

«Конечно, самим футболистам придется задерживаться на поле еще дольше. Вспомните чемпионат мира в Катаре, где добавляли и по десять минут, в том числе из-за долгих просмотров повторов. Однако само введение системы ВАР считаю большой ошибкой. Фактически она работает против игры и максимально затягивает ее. Раньше ошибка рефери тоже была частью футбола. Но сейчас это следует воспринимать как данность. Подобные процессы происходят во всех видах спорта», — приводит слова Егорова RT.

Система ВАР в российских футбольных турнирах впервые была запущена в сезоне-2018/19.