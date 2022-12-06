Баженов поддержал идею Алаева о послематчевых интервью судей в РПЛ

Менеджер «Спартака» Никита Баженов прокомментировал предложение о послематчевых интервью для судей в чемпионате России.

«Футбол становится более открытым. Игроков и тренеров обязуют давать флеш-интервью, где-то устанавливают даже камеры в раздевалках. Почему тогда судьи не должны говорить? Не скажу, что они должны это делать на постоянной основе, по часу рассказывать про игру, но спорные решения через какой-то промежуток времени объяснить было бы правильно. И мы бы понимали, что судьи — люди, которые могут ошибаться или не ошибаться, могут делать качественно свою работу. От этого выиграет весь российский футбол. Только не надо сразу набрасываться на арбитров, все должно быть дозированно», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

Ранее с идеей предложить судьям объяснять свои решения после матчей выступил президент РПЛ Александр Алаев.