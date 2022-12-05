Казарцев — об интервью судей после матчей: «Подавляющему числу болельщиков это до лампочки»

Арбитр Василий Казарцев поделился мнением об инициативе давать судьям объяснять свои решения сразу после матчей.

25 ноября президент РПЛ Александр Алаев выступил за то, чтоб арбитры после каждой игры давали комментарии.

«Негатива будет меньше? Точно не будет. Насколько открытым надо быть? С нами и так регулярно общаются, берут интервью, руководство делает контент по объяснению тех или иных решений, проводят семинары по правилам игры с клубами и журналистами. Куда еще больше открыться? Если после игры судью спросят о качестве его работы, а он ответит — здорово, то вам же этого не хватит. Вам хочется разобрать каждый момент. Такой разбор можно сделать на следующий день после матча.

Подавляющему числу болельщиков это до лампочки. Судья всегда находится меж двух огней. Всегда кому-то будешь не нравиться. И даже не потому, что ты не прав где-то, а потому что ты принял решение против команды, за которую он болеет. Судью не пытаются понять, для болельщиков ты либо хороший, либо плохой», — приводит слова Казарцева «Спорт День за Днем».

Ранее Александр ?Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.