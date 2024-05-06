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Судейство

Сегодня, 20:55

Митрофанов: «Судья — всегда удобный громоотвод для команды»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, стоит ли вводить в РПЛ штрафы за публичное обсуждение судейства.

«Это обсуждалось на исполкоме РФС. Обсуждался даже полный запрет — в 2019-м и в 2021 годах. Но запрет, наверное, не является самой действенной мерой. Здесь, с одной стороны, вопрос в том, что судья — всегда удобный громоотвод для команды, потому что всегда сложно искать ошибки в себе, а пенять друг на друга тоже не очень правильно.

 
&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. Сергей Чебан удаляет Серхио Кордову. Судья Чебан вошел в историю или вляпался? Арбитры РПЛ начали объявлять свои решения. Все ли из них правильные?

Судья удобен, потому что любую свою ошибку можно объяснить судейством. И судьи, несомненно, дают повод, это тоже люди. И они ошибаются. Мы стремимся, чтобы судьи единообразно применяли правила, но важно, чтобы и игроки, и клубы (прежде всего я имею в виду тех, кто комментирует судейство) сами разбирались и знали эти правила», — приводит слова Митрофанова «Известия».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 27 туров является «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» (50) располагается на второй строчке, а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Источник: https://iz.ru/1692165/aleksei-fomin/sudia-vsegda-udobnyi-gromootvod-dlia-komandy
Футбол
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Зенит

 16
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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