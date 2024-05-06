Митрофанов: «Судья — всегда удобный громоотвод для команды»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, стоит ли вводить в РПЛ штрафы за публичное обсуждение судейства.

«Это обсуждалось на исполкоме РФС. Обсуждался даже полный запрет — в 2019-м и в 2021 годах. Но запрет, наверное, не является самой действенной мерой. Здесь, с одной стороны, вопрос в том, что судья — всегда удобный громоотвод для команды, потому что всегда сложно искать ошибки в себе, а пенять друг на друга тоже не очень правильно.

Судья удобен, потому что любую свою ошибку можно объяснить судейством. И судьи, несомненно, дают повод, это тоже люди. И они ошибаются. Мы стремимся, чтобы судьи единообразно применяли правила, но важно, чтобы и игроки, и клубы (прежде всего я имею в виду тех, кто комментирует судейство) сами разбирались и знали эти правила», — приводит слова Митрофанова «Известия».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ после 27 туров является «Зенит», набравший 51 очко. «Краснодар» (50) располагается на второй строчке, а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).