Ушла на пике. 20-летняя шорт-трекистка сборной России скончалась после инфекционной болезни

Не стало талантливой конькобежки Анастасии Середы.

Утром 7 января Союз конькобежцев России опубликовал шокирующую новость: «Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память». Подробнее — в материале «СЭ».

Что произошло?

В комментариях к посту пишут, что «почти месяц ребенок боролся за жизнь». Середе было 20 лет, свою последнюю медаль в карьере она завоевала всего за два месяца до смерти. Еще страшнее, что причиной смерти стала, судя по всему, обычная болезнь:

«Предварительно, она умерла от гриппа. Она месяц в коме лежала. Вчера мы командой попрощались с ней. Для меня это был близкий человек. Мы с ней вместе тренировались», — сказал олимпийский чемпион Семен Елистратов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Тренер спортсменки Марина Яшина сообщила, что Середа попала в больницу Уфы месяц назад с инфекционным заболеванием: «Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера Анастасия умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Произошла ужасная трагедия», — приводит слова Яшиной ТАСС.

— Девушку доставили в медучреждение Уфы с гриппом, ее состояние ухудшилось, и она впала в кому, из которой 20-летняя спортсменка не вышла, — уточнила Рен ТВ координатор по взаимодействию со СМИ Союза конькобежцев России Лада Задонская.

Одна из известнейших конькобежек страны Светлана Журова в комментарии «СЭ» выразила соболезнования семье Анастасии: «Это всегда трагедия для семьи, когда в юном возрасте уходят люди. Мои соболезнования им. Когда уходит такая молодая девушка, это очень грустно, и, несомненно, переживаешь из-за этого».

Фото Союз конькобежцев России

Множество медалей и планы на будущее

Середа была представительницей молодого и талантливого поколения шорт-трекисток и к 20 годам успела завоевать немало медалей. Год назад Середа стала победительницей Кубка России в эстафете.

Девушку заметили после успехов на региональном уровне за сборную Мордовии, и она стала представлять одну из самых сильных школ России — Санкт-Петербург. Середа выступала и на международных соревнованиях — в 2018 году взяла бронзу в многоборье на Evo Cup в Польше. Через год стала членом молодежной сборной России, а в 2020-м — мастером спорта России. После закрытия международных стартов Середа выигрывала медали Кубка России в эстафетах, в том числе смешанных. Свою последнюю медаль в жизни Середа завоевала в октябре 2023 года на этапе Кубка России — всего за два месяца до смерти в домашнем для себя Санкт-Петербурге и также в эстафете. Ее называли одной из самых перспективных конькобежек поколения, особенно в командных видах.

Тело Анастасии должны доставить в ее родной город Саранск 7 января, в понедельник состоятся похороны. «СЭ» выражает соболезнования родным и близким спортсменки.