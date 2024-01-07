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Сегодня, 10:03

Тренер шорт-трекистки Середы рассказала об обстоятельствах смерти спортсменки

Виктория Кравченко
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Личный тренер шорт-трекистки Анастасии Середы Марина Яшина рассказала, что 20-летняя спортсменка была госпитализирована с инфекционным заболеванием в Уфе за месяц до своей смерти.

«Спортсменка заболела месяц назад, ее положили с инфекционным заболеванием в больницу Уфы. Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. Точный диагноз мне неизвестен. Сегодня ее должны привезти в Саранск, на завтра запланированы похороны. Произошла ужасная трагедия», — цитирует Яшину ТАСС.

О смерти Середы сообщил Союз конькобежцев России 7 января.

В 2022 году Середа стала победительницей Кубка России в эстафете. В октябре 2023-го в составе команды Санкт-Петербурга Анастасия завоевала серебро в эстафете на 3 тысячи метров в Кубке страны.

Источник: https://tass.ru/sport/19683799
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