Журова заявила, что потери Голубевой и Силаевой не критичны для сборной России

Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала информацию о переходе двух российских конькобежек в сборную Казахстана.

«Эти потери для сборной не важны. Их результаты все покажут, посмотрим. Что касается возвращения гражданства — это очень интересный подход. Она собирается туда-сюда ездить? Их финансировали здесь, они готовились с детства, им ни в чем не отказывали. И когда там будут не очень хорошие условия, мы опять вернемся в Россию? Девчонки хотят попасть на Олимпиаду, я так понимаю, и рассматривают ее для себя как последнюю, предполагая, что, скорее всего, больше не будут выступать. Ну, пусть попробуют, посмотрим, к чему это приведет. Но таких условий, как в России у них просто не будет, скорее всего», — цитирует Журову Metaratings.ru.

5 июля стало известно, что Елизавета Голубева, Кристина Силаева и тренер национальной команды Сергей Клевченя планируют перейти в сборную Казахстана.

26-летняя Голубева является шестикратным бронзовым призером чемпионатов мира и чемпионкой Европы 2018 года в командном спринте. 23-летняя Силаева — действующая чемпионка России по конькобежному спорту на дистанции 500 метров.