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Сегодня, 19:44

Два российских конькобежца хотят перейти в сборную Узбекистана

Алина Савинова
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев сообщил, что два российских конькобежца планируют сменить спортивное гражданство и представлять Узбекистан.

Ранее о намерении выступать за сборную Узбекистана заявил россиянин Данила Семериков, который специализируется на длинных дистанциях.

«Обращения есть, от кого, пока говорить не буду, хотя страна та же — Узбекистан. Два мужчины. Вид спорта один, дисциплины разные. Больше сказать пока не могу. У меня нет к ним предвзятого отношения, есть положения, правила перехода», — приводит ТАСС слова Гуляева.

4 июня сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в следующем сезоне. Решение об отстранении россиян и белорусов от всех соревнований под эгидой ISU действует с марта 2022 года.

Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Источник: ТАСС
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Российский конькобежец Семериков намерен выступать за сборную Узбекистана

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