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Допинг

Сегодня, 14:36

ISU закрыл все допинговые дела в отношении россиян на основе данных московской лаборатории

Анна Горшкова
Корреспондент
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Юридический советник Международного союза конькобежцев (ISU) Михаэль Гайстлингер рассказал, что ISU закрыл все допинговые дела в отношении российских спортсменов, которые попали под подозрение на основе базы данных из московской лаборатории.

«По каждому делу ISU провел расследование, его итоги были предоставлены ВАДА. Все дела, за исключением одного, были закрыты. Одно дело было перенаправлено в Российское антидопинговое агентство, потому что соответствующее тестирование проведено этим агентством. В результате рассмотрения дела принято решение, что спортсменом были нарушены антидопинговые правила, и последовали санкции. ISU с решением согласилось», — приводит слова Гайстлингера ТАСС.

В мае ВАДА сообщило, что на антидопинговые организации на основе изъятых из московской лаборатории проб и базы данных Laboratory Information Management System (LIMS) открыли 17 новых дел, их число достигло 810.

В LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. После передачи базы данных в ВАДА эксперты пришли к выводу, что с ней проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Источник: https://tass.ru/sport/14833665
ВАДА
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