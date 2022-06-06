Украинское предложение не допустить Россию на конгресс ISU провалилось на голосовании

Делегаты конгресса ISU в Пхукете проголосовали по участию России в официальных заседаниях органа и праву вносить предложения. Исключить Россию и Белоруссию предлагала делегация Украины, однако не набрала достаточной поддержки. Таким образом, Федерация фигурного катания России и Союз конькобежцев России примут полноправное участие в конгрессе.

За проголосовали 48 делегатов, против — 55, 13 воздержались. На инфографике было указано, что большинство в данном случае должно было составлять 2/3 делегатов — 78 человек.

Второе предложение заключалось в том, чтобы лишить россиян и белорусов права избираться в органы ISU. Оно набрало еще меньше поддержки — 46 против 54 при 16 воздержавшихся.

На третьем голосовании определялось, отстранять ли уже избранных представителей России и Белоруссии от своей деятельности. Это предложение набрало 60 голосов за при 38 против и 18 воздержавшихся, но также не прошло.

Конгресс в Пхукете продлится до 10 июня.