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Сегодня, 21:00

Убытки ISU в 2023 году составили 8,6 миллиона швейцарских франков

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Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе в Лас-Вегасе сообщил об убытках за 2023 год. Они составили 8,6 миллиона швейцарских франков. Данные цифры приведены в отчете финансовой деятельности организации, сообщают РИА Новости.

Причем, этот показатель оказался значительно меньше, чем в 2022-м году. Тогда убытки составили 18,2 миллиона.

Доходы ISU за 2023 год — 35,9 миллиона швейцарских франков, что на 0,5 миллиона меньше запланированного бюджетом.

Российские спортсмены с февраля 2022 года отстранены от соренований под эгидой ISU. Многие эксперты связывают финансовые проблемы организации в последние годы именно с этим.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Сборная России по конькобежному спорту
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