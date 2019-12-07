Семериков завоевал серебро на дистанции 10 000 метров на этапе Кубка мира в Казахстане
18:02
Российский конькобежец Данила Семериков стал вторым на дистанции 10 000 метров на этапе Кубка мира в Казахстане. Он показал результат 13 минут 02,439 секунды.
Первое место занял представитель Голландии Патрик Руст (12.59,442), третье — канадец Грэм Фиш (13.04,255).
Россиянин Александр Румянцев стал 4-м (13.06,629), Денис Юсков — 9-м (13.24,200).
Коньки
Нур-Султан (Казахстан)
Кубок мира
Мужчины
10 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 12.59,442
2. Данила Семериков (Россия) — 13.02,439
3. Грэм Фиш (Канада) — 13.04,255
4. Александр Румянцев (Россия) — 13.06,629
5. Йоррит Бергсма (Голландия) — 13.11,024
6. Давиде Джиотто (Италия) — 13.11,382...
9. Денис Юсков (Россия) — 13.24,200
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