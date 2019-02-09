Сабликова в 10-й раз подряд выиграла ЧМ на дистанции 5000 метров, Воронина принесла России первую медаль в истории

Чешская конькобежка Мартина Сабликова выиграла 15-е в карьере золото чемпионатов мира на отдельных дистанциях, став первой в забеге на 5000 метров. В последний раз кто-то другой побеждал на этой дистанции в 2005-м году, когда лучшей стала немка Анни Фризингер. С тех пор представительница Чехии не отдала соперницам ни одного старта.

Россиянка Наталья Воронина завоевала третью бронзу текущего турнира, проходящего в немецком Инцеле. Ранее 24-летняя спортсменка из Нижнего Новгорода становилась третьей в забеге на 3000 метров и командной гонке преследования. Отметим, что с 1996 (первый чемпионат мира на отдельных дистанциях) по 2018 год россиянки никогда не брали наград этого турнира на дистанциях 3000 и 5000 метров. (Кирилл Бурдаков)

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